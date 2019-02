Comune Reggio, approvato progetto di edilizia popolare

Nel corso dell’ultima seduta di Giunta Comunale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà ha deliberato nell’ambito di due settori molto rilevanti per i cittadini. Importante novità nell’ambito dell’Edilizia Residenziale Pubblica e Politiche della Casa.

La giunta Falcomatà ha approvato il bando, la modulistica e la scheda di attribuzione dei punteggi per la integrazione degli aspiranti nella formazione della graduatoria generale per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono o si renderanno disponibili nel territorio del Comune di Reggio Calabria.

“Dall’ultimo bando relativo al 2005 è mutata notevolmente la realtà socio- economica del territorio comunale - si legge in premessa del provvedimento - e conseguentemente le esigenze abitative dei cittadini” così come l’approvazione della nuova legge regionale in tema di edilizia residenziale e pubblica, rendono opportuna l’approvazione di un nuovo assetto.

Per quanto riguarda gli interventi di Assetto del Territorio questi sono stati effettuati nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. La Giunta ha infatti approvato lo schema di Convenzione con la Regione Calabria quale commissario delegato alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Si tratta di un accordo di programma finalizzato alla pianificazione e al finanziamento di interventi urgenti di sistemazione idraulica delle fiumare di Gallico, Annunziata, Armo, Menga, Valanidi e altri corsi d’acqua minori che saranno realizzati con l’avvalimento del settore lavori pubblici del Comune di Reggio Calabria.