Vicenda Abramo Customer, Bova: “Non si perda tempo, si avvii confronto per soluzione”

“La vicenda che interessa gli operatori del call center “Abramo Customer Care” merita maggiore e più ampia attenzione”. È quanto scrive in una nota stampa Arturo Bova, consigliere regionale e Presidente della Commissione contro la ‘ndrangheta in Calabria.

“Ritengo necessario, impellente e non più rinviabile una presa di posizione del governo regionale e un impegno operativo da parte di tutta la deputazione regionale, di maggioranza e di opposizione, affinché si trovi immediatamente una soluzione”, ha continuato Bova.

“In questa fase, sebbene sia auspicabile, è forse superfluo inquadrare la vicenda della Abramo nel più ampio contesto nazionale delle difficoltà all’occupazione create dal cosiddetto “Decreto Dignità”: in questo momento contano solo i fatti e le azioni volte a risolvere la situazione, se queste contromisure saranno poi utili a migliorare un decreto che sta ottenendo risultati opposti a quello per cui era stato creato, ben venga. In questo momento, ribadisco, la priorità è salvare i livelli occupazionali di un’area già di per sé depressa”, ha concluso il Presidente.