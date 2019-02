‘Ndrangheta: spaccio e traffico d’armi, sette fermati a Genova

Spaccio di droga, traffico di armi, rapine e contatti con la criminalità organizzata. Sono le accuse mosse a vario titolo nei confronti di sette persone che, raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Genova, sono ritenute essere vicine alla ‘ndrangheta calabrese, in particolare alla cosiddetta locale del capoluogo ligure.

Dalle prime ore di questa mattina è in corso un blitz dei Ros e del comando provinciale - denominato operazione Sidera - nei confronti dei soggetti accusati di reati in materia di stupefacenti e armi e contro il patrimonio. A uno di loro è stato notificato un provvedimento di divieto di dimora. In corso in queste ore anche decine di perquisizioni.