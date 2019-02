Orlando Amodeo primo vice presidente Lions Club Crotone Host

Dopo il socio Lions Michele Affidato, nominato a dicembre 2017 ambasciatore Unicef della Calabria per il suo alto impegno verso i bambini più sfortunati, il 4 febbraio è stata la volta del socio Orlando Amodeo a ricevere il Premio Assotutela 2018/2019 per “Eccellenza Italiana di Umanità” nella Sala Isma del Senato della Repubblica a Roma.

I soci del Lions club Crotone host riunitosi in assemblea il 30 gennaio 2019 hanno espresso ed esprimono il proprio compiacimento ed orgoglio per il prestigioso riconoscimento dato al nostro socio e primo vice presidente Orlando Amodeo, che ha dedicato e continua a dedicare tutta la sua vita alle persone meno fortunate di noi ed alla loro accoglienza, ubbidendo, come Lui ama dire, alla legge dello Stato e non al volere dei potenti e noi aggiungiamo: ai diritti naturali della Umanità.

Orlando da 30 anni medico-poliziotto ha trascorso 25 anni della sua vita con la divisa addosso e lo stetoscopio al collo, su e giù dalle navi, dentro e fuori i centri di accoglienza. Ha accolto più di centomila migranti che ha abbracciato e curato ed in moltissimi casi ha accolto ed accudito anche in casa propria.

“Siamo fieri di lui –ha dichiarato Giancarlo Sitra, Presidente del Lions Club Crotone Host- di averlo come amico e Socio assolutamente in linea con la nostra missione lionistica di soddisfare i bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale”.