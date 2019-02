Torna nel cosentino la Giornata di raccolta del farmaco. Come contribuire

Sabato prossimo, 9 febbraio, si terrà in tutta Italia la XIX edizione della GRF – la Giornata di Raccolta del Farmaco. Nelle 34 farmacie della provincia cosentina che aderiscono all’iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e all’assistenza di quasi 200 volontari, acquistare uno o più medicinali da banco da donare alle persone indigenti.

I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente ai 23 enti assistenziali del territorio e convenzionati con la Sede Provinciale cosentina della Fondazione Banco Farmaceutico.

L’anno scorso, durante l’edizione del GRF 2018, sono state raccolte in provincia quasi 1.500 confezioni di farmaci per un controvalore di quasi 8.500 euro, grazie ai quali sono state aiutate duemila persone bisognose.

“La drammatica situazione sociale della Calabria, prima di riempire, come accade ormai quotidianamente, le prime pagine del giornali, riempie di apprensione i nostri cuori” spiega in proposito Annalisa Filice, delegata per la sede provinciale del Banco Farmaceutico di Cosenza.

Secondo l’Istat, fa sapere ancora Filice, la Calabria è la regione più povera d’Italia, con oltre un terzo delle famiglie sotto la soglia di povertà relativa, ed è il valore peggiore registrato dal 2005.

“In queste circostanze, che ci appaiono spesso soffocanti - prosegue la delegata - ci sono molti punti fermi, uno di questi è proprio il Banco Farmaceutico. Noi non abbiamo la pretesa di trovare una soluzione a questa crisi, ma affermiamo una positività che rappresenta un valore per tutta la comunità. Dedichiamo il nostro tempo a chi è povero perché abbiamo ricevuto una sovrabbondanza che non possiamo fare a meno di comunicare agli altri. Questa è la coscienza che ha originato quella “cultura del dono” che nel nostro Paese si è espressa in migliaia di opere caritative, moltissime anche nella nostra terra, che, anche grazie al lavoro di Banco Farmaceutico di Cosenza, riescono ad assistere migliaia di famiglie. Per questo noi crediamo che partecipare alla GRF, costruire insieme il Banco Farmaceutico, significhi realizzare il bene comune”.

“Ed i numeri di quest’anno – aggiunge - mostrano come questa consapevolezza sia contagiosa e crescente: nella provincia di Cosenza parteciperanno quest’anno alla GRF il 48% in più delle Farmacie e quasi il doppio dei volontari, questo consentirà di servire più enti, il 15% in più rispetto allo scorso anno, che ci hanno espresso un fabbisogno di farmaci molto maggiore: quasi 6.500 pezzi con un aumento del 35% che magari non riusciremo a colmare – l’anno scorso la raccolta ha soddisfatto il 30% del fabbisogno – ma siamo certi che costituirà una luce piena di positività per tutti noi”.

LE FARMACIE CHE ADERISCONO

Farmacia Cotroneo (Bisignano)

Farmacia De Grazia (Campora S. Giovanni)

Farmacia Blandi (Castrovillari)

Farmacia Caterini (Castrovillari)

Farmacia D'atri (Castrovillari)

Farmacia Giannoni (Castrovillari)

Farmacia Rizzo (Corigliano C.)

Farmacia Romano (Corigliano C.)

Farmacia Taverna (Corigliano C.)

Farmacia Berardelli (Cosenza)

Farmacia Coppola Tancredi (Cosenza)

Farmacia Gionchetti (Cosenza)

Farmacia Molinaro (Cosenza)

Farmacia Russo (Cosenza)

Farmacia Santoro (Cosenza)

Farmacia Serra (Cosenza)

Farmacia Sesti Osseo (Cosenza)

Farmacia Rovito (Dipignano)

Farmacia Straface (Francavilla M.Ma)

Farmacia Sposato (Mangone)

Farmacia Greco (Montalto Uffugo)

Farmacia Donadio (Morano Calabro)

Farmacia Arrigucci (Paola)

Farmacia Sganga (Paola)

Farmacia Martire (Piane Crati)

Farmacia Europa (Rende)

Farmacia Jorio (Rende)

Farmacia Peluso (Rende)

Farmacia Stumpo (Rende)

Farmacia Pellegrini (Rende)

Farmacia Lourdes (Rende)

Farmacia Fuoco (Rogliano)

Farmacia Noto (Rossano Scalo)

Farmacia Padre Pio (Rossano Scalo)

GLI ENTI CARITATIVI CONVENZIONATI