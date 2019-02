san roberto

A causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile che prevede, per le prossime ore, un peggioramento delle condizioni metereologiche (LEGGI), anche il Comune di San Roberto, nel reggino, ha disposto per domani, 5 febbraio, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

L'amministrazione, invita, inoltre, tutti i cittadini alla prudenza: a non uscire se non necessario e a non sottostare nei pressi di sottopassi, alberi e corsi d'acqua.