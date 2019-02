Maltempo: domani chiuse molte scuole. Ordinanza a Cirò e Cotronei

Allerta rossa su tutta la fascia ionica calabrese e scuole chiuse in tantissimi comuni della Calabria.

“Per precauzione -si legge in una nota del Comune di Cirò - le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse”. È quanto contenuto nell’ordinanza firmata dal Sindaco Francesco Paletta oggi a seguito dell’allerta diramata dalla Protezione Civile regionale. Stessa nota dal Comune di Cotronei per l’ordinanza firmata dal Sindaco Nicola Belcastro.

Anche il sindaco di Cariati, Filomena Greco, ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani. “Sarà costituito – si legge in una nota del Comune cosentino - il Centro Operativo Comunale (Coc) per il coordinamento e la direzione di un eventuale soccorso o assistenza alla popolazione”.

(Ultimo aggiornamento h 19:12)