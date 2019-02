Attività commerciali: lavoro nero e sanzioni per 30 mila euro nel vibonese

I Carabinieri delle Compagnie di Vibo Valentia e Serra San Bruno unitamente ai colleghi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia coadiuvati dal personale altamente specializzato del “Nucleo Ispettorato del Lavoro” e del “Nucleo Anti Sofisticazione” dell’Arma dei Carabinieri, durante controlli alle attività commerciali, hanno individuato ben 4 dipendenti in nero ed elevato complessivamente 30 mila euro di sanzioni amministrative per varie mancanze fra cui mancanza dei requisiti igienico sanitari; omessa installazione delle apparecchiature per l’emissione delle ricevute fiscali; omissione di registrazione di personale dipendente.

Oltre alle contestazioni, per tutte le aziende controllate è scattata la sospensione delle attività con relativa chiusura in attesa di regolarizzazione delle carenze igieniche e amministrative riscontrate.

Teatro delle operazioni i comuni di Monterosso e Mileto dove al setaccio degli investigatori sono passati un noto ristorante della zona ed una impresa di tessuti.