Incendiato resort nel reggino, malviventi filmati da telecamere

Ignoti la scorsa notte intorno alle ore 2 hanno dato alle fiamme la struttura alberghiera "Le Saline resort", ubicata a Saline Joniche, frazione di Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, agli ordini del capitano Mauro Defilippis.

La direzione del resort ha diffuso su Facebook un video del proprio impianto di sorveglianza che riprende due uomini a volto coperto che si introducono nella struttura e poco dopo che ne escono divampano le fiamme scrivendo:

"Dopo l'incendio che nel Settembre 2016 aveva distrutto il bar della piscina de Le Saline Resort, questa notte, intorno alle 02.00, un altro incendio di natura dolosa ha danneggiato la nostra struttura.

Sono bastati pochi minuti e le fiamme hanno interamente distrutto la sala ristorante e, solo grazie al tempestivo soccorso e intervento dei Vigili del Fuoco, che l’incendio non si è divampato nel resto del Resort.

Vogliamo diffondere il video delle nostre telecamere di video sorveglianza affinché questi vigliacchi si sentano non solo braccati dalle forze dell’ordine, ma soprattutto da tutte quelle persone oneste che ancora credono che questa terra un giorno possa finalmente cambiare.

Ci teniamo a dimostrare la nostra trasparenza che riflette non solo l’onesta dei nostri comportamenti ma anche la nostra volontà di collaborare attivamente alla soluzione e dialogare e fornire noi stessi le informazioni necessarie come fonte autorevole.

Quello che fa più male e che lascia l’amaro in bocca dopo simili eventi, non è la polvere o l’odore acre di bruciato: la cosa impossibile da accettare è un gesto così vile e ignobile nei confronti di chi, ogni giorno, lotta per restituire a questa terra e ai suoi giovani, un’opportunità di lavoro, di crescita e di riscatto.

Ma… noi non molliamo!!!"