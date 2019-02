Pioggia e grandine nel catanzarese: strade allagate e automobilisti bloccati

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta in Calabria fin dal primo pomeriggio di oggi. Disagi in diversi comuni della provincia di Catanzaro a causa delle abbondanti grandinate che hanno messo in ginocchio alcune zone del Catanzarese. I centri maggiormente interessati sono Girifalco, Squillace, Amaroni, Vallefiroita e Stalettì.

Lavoro straordinario per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro. Impegnate due squadre della sede Centrale e le squadre dei distaccamenti di Soverato, Lamezia Terme oltre ai volontari di Girifalco- Si segnalano allagamenti, strade interrotte e soccorso a persone rimaste bloccate nelle autovetture. Nella foto la strada provinciale tra i comuni di Squillace e Vallefiorita, la cui carreggiata è allagata per via della pioggia copiosamente caduta nella zona.