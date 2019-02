Maltempo. Allerta meteo in Calabria, il Multirischi Arpacal l’eleva a “Rossa”

Il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal ha aggiornato il Messaggio di Allertamento Unificato (MAU) per il rischio meteo (idrogeologico ed idraulico) e che è stato inviato per sia alla Protezione Civile regionale della Calabria che Nazionale, innalzando così il livello di allerta da Arancione a rosso per le aree del Crotonese, Catanzarese jonico e Reggino jonico.

Dal Multirischi Arpacal fanno sapere che sono previste, dal pomeriggio di oggi e per l'intera giornata di domani, piogge diffuse più intense sulle zone centro meridionali.

Anche la ventilazione sarà sostenuta con venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste. Dalla giornata di mercoledì, invece, ci sarà un progressivo miglioramento delle condizioni meteo.

Per quanto concerne l’operatività del Sistema di protezione civile regionale, i Comuni del versante ionico centro meridionale sono stati posti in fase operativa di Pre-Allarme, gli altri in fase di Attenzione.

Il Centro Funzionale, comunque, seguirà 24 re al giorno l’evolversi della situazione restando in contatto con il Dipartimento della protezione civile nazionale e regionale, oltre che con le Prefetture.