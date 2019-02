Scherma U14: un titolo e otto podi per i calabresi in gara a Santa Venerina

Nel weekend dal 1 al 3 febbraio si è tenuta, a Santa Venerina (CT), la 2ª Prova Interregionale Gpg, gara valida per l'assegnazione dei titoli interregionali di scherma per le categorie Under-14. L'unico titolo per gli atleti calabresi arriva dal fioretto. Nella categoria Bambine (10 anni) trionfa Sara Fiore dell'Accademia della Scherma Reggio Calabria seguita dalle compagne di club Martina Rita Cuzzola (terza) ed Emanuela Arcà (quinta).

Podio anche nella categoria Giovanissimi e Giovanissime (11 anni) con il terzo posto di Alessandro Madeo della Polisportiva Scherma Corigliano All Dance, di Giulia Pellicanò dell'Accademia della Scherma Reggio Calabria e di Elsa Costarella della Scherma Reggio Asd. Nella categoria Ragazze/Allieve (12-13 anni) sesto, settimo e ottavo posto per Giulia Marra, Chiara Cosentino e Sofia Schiava dell'Accademia della Scherma Reggio Calabria.



Nella sciabola, gli atleti del Circolo Scherma Lametino - unici a praticare quest'arma in regione - portano a casa tre podio. Nella categoria Giovanissime e Giovanissimi (11 anni) Gloria Davoli è seconda, Vincenzo Carnovale terzo. Terzo gradino del podio anche per Sara Greco nella categoria Ragazze/Allieve (12-13 anni).

Piccola delusione dagli spadisti che tornano a casa solo con il terzo posto di Elsa Costarella della Scherma Reggio Asd nella categoria Giovanissime (11 anni). Fra tutti gli altri, da segnalare solo il settimo posto di Alessandro Beneduci del Club Scherma Cosenza nella categoria Giovanissimi (11 anni).