Tirocinanti Mibac: “al presidente Oliverio nessuna lettera da parte nostra, grave gesto”

“In merito a diverse note apparse sulla stampa locale a firma del nostro gruppo ci dissociano da quanto in esse scritto”. È quanto precisano in una nota i tirocinanti Mibac Calabria.

I 295 tirocinanti Mibac Calabria chiariscono infatti: “non abbiamo mai scritto al presidente della giunta regionale che più volte - e in diverse occasioni d’incontro - ha manifestato il vivo interesse a prodigarsi affinché il nostro percorso non si concluda il prossimo 28 febbraio”.

“Proprio per le rassicurazioni venuteci da più fronti istituzionali – avanza la nota - non avremmo avuto intenzione, né interesse, a scrivere al massimo esponente del governo regionale. Riteniamo dunque grave che chi ha scritto tale nota l’abbia fatto anche a nome nostro perpetrando dinamiche individualiste che non ci appartengono: ci siamo sempre mossi discutendo in maniera democratica – concludono - e condividendo le scelte da intraprendere e così abbiamo intenzione di proseguire questo percorso”.