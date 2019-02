Scarti d’auto scaricati a ridosso di un torrente, nei guai un carrozziere

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un consistente quantitativo di rifiuti, provenienti dalla scarto di lavorazione di autocarrozzerie, è stato scoperto dalla sezione navale della Guardia di Finanza - durante un normale controllo a tutela dei beni demaniali - in un’area pubblica a ridosso del torrente Gennarito, a Corigliano Calabro.

Indagando alla ricerca del possibile responsabile, tramite i materiali ritrovati, le fiamme gialle sono risalite proprio ad un’autocarrozzeria della popolosa cittadina jonica cosentina.

All’interno dell’attività i militari hanno difatti identificato una vettura, che era in riparazione, e alla quale corrispondeva la provenienza di uno dei ricambi abbandonati.

Inevitabile per il titolare la denuncia alla Procura Repubblica di Castrovillari per violazioni di al testo unico dell'ambiente oltre ad una segnalazione per l’applicazione di una sanzione amministrativa che può arrivare dino alla somma un massima di 26 mila euro. Il titolare dell’attività è stato anche obbligato alla bonifica dell'area inquinata.