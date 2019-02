Ecografo guasto a Praia, Gallo (FI): “Asp non lo sostituisce, per un esame servono mesi”

Un’ecografia? Sì, ma non prima di Settembre. Questi i tempi garantiti dall’ospedale di Praia a Mare. Lo denuncia il commissario provinciale di Forza Italia, il consigliere regionale Gianluca Gallo, amplificando le rimostranze di diversi sindaci dell’area tirrenica, il cui appello ad Asp e Regione è sin qui caduto nel vuoto.

«Non c’è bisogno di spiegare – dice Gallo – l’importanza degli accertamenti che solo un ecografo può garantire con accuratezza, nell’ambito della rete di emergenza ed urgenza. Tuttavia tale funzione, per molti versi vitale, sembra sfuggire all’azienda sanitaria provinciale, che lascia Praia in un completo stato di emarginazione e solitudine»

Il servizio è stato a lungo garantito dall’ecografo in dotazione al Reparto di Radiologia. Poi, nell’Aprile del 2018, a seguito di un guasto, ne è stata prontamente richiesta la riparazione.

«Ma quando la ditta incaricata ha preso contezza della situazione – sottolinea il commissario provinciale del movimento forzista – ha comunicato che la riparazione, se effettuata, non sarebbe durata a lungo, considerate la vetustà dell’apparecchio e le sue condizioni, suggerendo indirettamente, con senso di responsabilità, di risparmiare i 9.000 euro stanziati per rimetterlo in sesto».

Da allora più niente. Solo disservizi. «Gli inviti anche dei sindaci e del personale sanitario – prosegue Gallo – sono rimasti inascoltati. Sollecitazioni e diffide non hanno sortito alcun effetto e ad oggi le prestazioni sono erogate attraverso l’impiego saltuario dell’ecografo in dotazione agli ambulatori territoriali».

Ne conseguono disagi e ritardi. «I cittadini che chiedono di potersi sottoporre a visita – lamenta Gallo – si vedono fissare appuntamenti a dopo l’estate, alla faccia del diritto alla salute. E’ evidente la necessità di un intervento immediato, che valga a ripristinare la normalità. Una questione essenziale, che coinvolge anche le competenze della giunta regionale, che finge di non sapere ma che in realtà ha grandi responsablità per quanto va accadendo».

Conclude Gallo: «Auspichiamo risposte e soprattutto soluzioni in tempi brevi, per l’ecografo come in ordine alla riapertura ed al potenziamento dell’ospedale praiese: i calabresi non meritano tanta indifferenza da parte chi governa».