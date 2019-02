Controlli nelle Serre, denunciato 29enne per detenzione abusiva di armi

Una persona è stata denunciata, per detenzione illegale di arma, durante un controllo nelle Serre vibonesi eseguito dai carabinieri di Serra San Bruno che, in particolare, hanno intensificato i servizi sulle principali vie di comunicazione dei territori di Arena, Dinami e Fabrizia.

Durante l’attività, i militari hanno denunciato un 29enne, R.S. originario di Dasà che a seguito di una perquisizione veicolare, nella sua auto è stato trovato un coltello di genere vietato, sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria del capoluogo.

I carabinieri hanno inoltre controllato 100 autoveicoli e 150 persone, delle quali molte sottoposte a minuziose verifiche volte alla ricerca di armi e droga.

Non sono mancati i controlli anche sul piano amministrativo in relazione alla circolazione stradale: 18 gli automobilisti contravvenzionati per complessivi 3.650euro.