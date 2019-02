Gran fondo dei Bruzi: sei mesi all’evento di mountain bike a Laino Borgo

Si terrà il 4 agosto a Laino Borgo la Granfondo dei Bruzi. È l'occasione per condividere la passione per la mountain bike, mettere in mostra le eccellenze del territorio del Parco Nazionale del Pollino e scoprire scorci suggestivi, il tutto sotto la regia organizzativa dell’Asd Amici della Bicicletta.

La gara regina è la gran fondo di 50 chilometri, in alternativa si può scegliere la medio fondo di 30 chilometri e il percorso escursionistico di 20 chilometri, appetibili per tutti i bikers che vorranno impegnarsi al massimo o fare una semplice pedalata senza fretta.

In fase di lavorazione e di stesura il regolamento, le quote e le modalità di iscrizione ma tanto è l’entusiasmo che c’è intorno alla manifestazione a soli 6 mesi dallo svolgimento con l’obiettivo di valorizzare l’aspetto sportivo-agonistico ed anche il territorio del Parco del Pollino.

“La granfondo – spiegano gli organizzatori – è nata dalla voglia di far diventare una semplice passeggiata ecologica nel territorio di Laino Borgo per poi elevarla a gara a carattere extra-regionale. Per noi è un’importante opportunità che speriamo di poterla cogliere nel migliore dei modi, mettendo a disposizione un contesto ambientale di prestigio e un'ospitalità da manuale senza lasciare nulla al caso”.