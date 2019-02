Tutto pronto per la finale nazionale dei grandi Festival italiani

Mancano poche ore alla Finale Nazionale dei Grandi Festival Italiani in programma a Casa Sanremo, presso il Teatro Luigi Tenco, lunedì 4 e martedì 5 febbraio.

Due giorni di musica, concerti e stage in cui il maestro Vince Tempera, direttore musicale della manifestazione, insieme alla commissione artistica, decreteranno i vincitori delle sezioni "Intepreti" e "Inediti". Ma non solo, per i più meritevoli ci saranno alcune interessanti opportunità musicali e discografiche. Una di queste sarà la produzione, promozione e distribuzione di un artista, grazie alla collaborazione con l'etichetta discografica Azzurra Music. E poi tante altre sorprese e opportunità in trasmissioni e format televisivi nazionali.

I finalisti saranno in tutto 15, provenienti da tutta Italia. A rappresentare la Calabria, la 16enne Francesca Scicchitano di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio e la 15enne Maria Rosa Gagliardi di Spadola, rispettivamente vincitrici nelle categorie Interpreti e Inediti dell'edizione 2018 del festival Una Voce per lo Jonio, svoltasi a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio il 9 dicembre scorso.

Le giovani artiste calabresi si sono guadagnate questa importante passerella grazie al circuito dei Grandi Festivals Italiani, di cui “Una Voce per lo Jonio” fa parte. Una presenza importante e qualificante per tutta la Calabria, per la musica calabrese e per i territori di riferimento che ci auguriamo potranno sentirsi orgogliosi di avere delle loro conterranee a rappresentarli in una vetrina canora nazionale, su di un palcoscenico così ambito e desiderato in Italia da chi fa musica, durante la settimana del Festival di Sanremo.