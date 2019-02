È stato “beccato” con 10 dosi di eroina di 4,6 grammi e una dose di marijuana del peso di un grammo, e per questo per il 44enne trovato in possesso della droga sono scattate le manette. è successo a Crotone dove i carabinieri del Nor di Crotone, nel corso di mirati controlli effettuati a “Fondo Gesù”, hanno arrestato l’uomo, perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga. Il materiale trovato è stato sequestrato.