Guerra di mafia in Canada, ucciso il figlio del presunto boss calabrese Rocco Luppino

È stato ucciso con colpi di arma da fuoco soglia della sua Mountain Brow, a Hamilton nell’Ontario, Cecè Luppino, il figlio di quello che è ritenuto un presunto “gangster”, Rocco Luppino.

Un fatto di sangue che per le autorità canadesi si inquadra nella ripresa della guerra di mafia della zona. Il 43enne freddato a casa del padre era originario di un paese della piana di Gioia Tauro. Tuttavia secondo le prime ricostruzioni l’uomo non faceva parte della criminalità e non aveva precedenti penali. Gli investigatori, al momento, stanno ancora cercando di ricostruire la vicenda con un movente ancora oscuro.

Luppino è la terza persona con legami con il crimine organizzato negli ultimi due anni uccisi in città. Le autorità hanno ricevuto una chiamata riguardante uno sparo a casa. Nessuno sembrava essere a casa durante l’incidente.

Rocco e suo fratello Natale Luppino sono “entrambi membri della famiglia criminale Todaro di Buffalo”, ha riferito Globe e Mail. Giacomo Luppino, nonno di Cece, faceva parte del crimine organizzato a Hamilton e, a un certo punto, è stato definito un “boss molto potente”, secondo quanto riportato da CBC News.