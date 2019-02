Fdl: Rosario Aversa nominato vicecoordinatore regionale

Ernesto Rapani, Wanda Ferro, Rosario Aversa

Nell’ambito della riorganizzazione del partito Fratelli d’Italia, il coordinatore regionale Ernesto Rapani ha nominato quale vicecoordinatore regionale, Rosario Aversa.

«Fra i primi ad aderire a Fratelli d’Italia nell’ormai lontano 2012 – ha spiegato Rapani – Aversa ha ricoperto l’incarico di commissario provinciale di Catanzaro. Con lui, in grande sinergia, siamo riusciti ad ottenere lusinghieri risultati sul territorio, sia in termini di adesioni al partito sia in termini elettorali. Rosario Aversa, recentemente ha ceduto il coordinamento provinciale di Catanzaro all’on. Wanda Ferro».

Imprenditore nel campo delle energie rinnovabili, Rosario Aversa, come accennato, è stato fra i primi tesserati in Calabria.

«Sono sicuro del lavoro che faremo insieme – termina il coordinatore regionale di Fdi, Ernesto Rapani – ai coordinatori provinciali su tutto il territorio regionale, anche in vista delle prossime competizioni elettorali, le europee e le regionali che ci vedranno protagonisti».