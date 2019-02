Entra in casa per rubare, ma la proprietaria lo fa scappare: arrestato 24enne

I Carabinieri di Corigliano Calabro hanno eseguito una misura restrittiva nei confronti di M. G. V., 24enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza applicativa dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal Tribunale di Castrovillari – Ufficio G.I.P., per tentato furto aggravato in abitazione.

Le indagini prendono spunto da un’accurata attività investigativa portata avanti dai militari della Stazione di Corigliano Calabro Scalo che, dopo la denuncia di un tentativo di furto all’interno della propria abitazione, presentata da una 53enne coriglianese, subito nella mattina del 30 novembre 2018. L'attività investigativa ha portato ad arrestare il giovane sia grazie alle precise descrizioni fornite dalla vittima, sia tramite le diverse tracce lasciate dal reo.

La ricostruzione eseguita dai militari dell’Arma ha permesso di appurare che l'arrestato si era portato quella mattina presso l’abitazione della signora e per essere certo che fosse momentaneamente disabitata, avrebbe suonato ripetutamente al campanello d’ingresso senza ricevere alcuna risposta. Convintosi dell’assenza di chiunque all’interno della casa, avrebbe iniziato a forzare la porta d’ingresso con arnesi da scasso, fino a riuscire a penetrare all’interno dell’appartamento. Ma una volta entrato si sarebbe trovato faccia a faccia con l’ignara proprietaria di casa, così il ladro, con gli "arnesi del mestiere" ancora in mano si sarebbe dato alla fuga.

L’odierno destinatario della misura non è nuovo a questo tipo di reati, anzi vanta un “curriculum criminale” di tutto rispetto in materia di furti, possesso di arnesi da scasso e delitti contro la pubblica amministrazione.

Sulla base delle risultanze investigative raccolte dai Carabinieri della Stazione di Corigliano Calabro Scalo e su richiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Eugenio Facciolla, il G.I.P. del Tribunale Ordinario, ha disposto la misura coercitiva dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria, compresi i giorni festivi.