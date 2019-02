Blitz nel centro storico di Cosenza: dallo spaccio di droga agli allacci elettrici abusivi

Un fiuto infallibile quello dell’unità antidroga dei cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, che ha permesso di reperire della stupefacente di varia natura durante un blitz eseguito ieri sera nel cuore medioevale del Capoluogo Bruzio.

Massicci i controlli condotti dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza che hanno portato a denunciare - per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti - due persone con precedenti specifici.

Nello specifico, si tratta di 24enne del posto - che durante un controllo alla circolazione stradale è stato ritrovato con 5 grammi di cocaina, dosata e pronta per lo spaccio, e con la somma 640 euro – e di un 17enne cosentino, trovato invece con 18 grammi hashish e 280 euro in contanti.

I Carabinieri hanno nel contempo eseguito numerosissimi altri controlli arrivando a segnalare amministrativamente alla Prefettura di quattro soggetti per detenzione di droga.

Il servizio ha permesso di recuperare 11 grammi di cocaina, 28 di hashish, 2 di marijuana. Il tutto è stato posto sotto sequestro, in attesa di disposizioni per la distruzione da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Durante le attività eseguite invece col sostegno del personale Enel, sono stati scoperti degli allacci abusivi di fornitura elettrica in diversi plessi abitativi, fino ad una intera palazzina comprendente cinque appartamenti. Al termine sono stati denunciati in cinque per furto aggravato di energia.

I controlli - che hanno coinvolto i reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri, come il Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro e Antisofisticazione Sanitaria di Cosenza - si sono estesi poi all’interno di due esercizi commerciali per la ristorazione, in cui vi erano tre lavoratori a nero: ragion per cui sono state elevate sanzioni per un totale di 12.500 euro.