Scippatori a soli 14 anni, tentano la fuga ma vengono acciuffati

È durata poco la fuga di uno scippatore che ieri pomeriggio, nei pressi della centralissima Piazza Garibaldi di Catanzaro Lido, aveva strappato la borsa delle mani di un’anziana, cercando poi di sparire a piedi tra le vie circostanti.

I Carabinieri della Radiomobile del capoluogo e della Stazione di Lido, lavorando a tamburo battente e in completa sinergia con gli agenti di Polizia del Commissariato locale e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Meridionale di Siderno, sono infatti riusciti, in appena un paio d’ore, ad identificare e denunciare l’autore, un giovane minorenne residente nel quartiere Aranceto.

Il fatto è avvenuto verso le 17.15 di venerdì pomeriggio quando la zona è affollata di persone. Tra queste vi è anche la vittima che stava percorrendo a piedi via Bausan. Improvvisamente un giovane, anch’egli a piedi, le si affianca e, con una mossa fulminea, le strappa di mano la borsa, fuggendo mentre la donna, che aveva perso l’equilibrio rovinava al suolo.

Alcuni passanti l’hanno aiutata e chiamato subito Forze dell’Ordine e ambulanza. Carabinieri e poliziotti sono arrivati sul posto e si sono assicurati che l’anziana fosse soccorsa e trasportata al pronto soccorso.

Gli investigatori hanno poi visionato le immagini della videosorveglianza ed ascoltato alcuni testimoni scoprendo che lo scippo era avvenuto per mano di due coetanei, appena quattordicenni: uno che aveva materialmente eseguito lo scippo e l’altro che aveva fatto da palo.

Insomma, risaliti alla loro identità agenti e carabinieri sono andati a scovarli nel quartiere dove vivono, ovvero il quartiere Aranceto. Uno di loro, alla vista della pattuglie, ha cercato di sparire all’interno dei porticati degli stabili ma inutilmente.

Acciuffato è risultato poi gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e anche sottoposto alla messa in prova presso una comunità per minori del capoluogo, da dove si era allontanato qualche giorno fa.

Per il ragazzo è scattata la denuncia, insieme al complice, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro per le ipotesi di reato di furto con strappo e lesioni personali lievi. L’anziana infatti, dopo la caduta ha riportato delle lievi ferite.