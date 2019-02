Occhipinti (Udc): “siringhe al parco giochi di Ciccarello, istituzioni sorde”

Nel silenzio assordante delle istituzioni gli abitanti di Ciccarello continuano a segnalare “strade piene di buche, o meglio veri e propri crateri, che mettono a rischio la circolazione di automobili e pedoni; gli spazi pubblici invasi da rifiuti e siringhe e, di notte, nessuna illuminazione”.

Il componente del direttivo provinciale dell’Udc Riccardo Occhipinti si schiera al fianco dei cittadini arrabbiati e delusi per la situazione in cui versa il quartiere.

“I residenti – dice ancora Occhipinti – sono al limite della sopportazione. Anche la villetta che avrebbe dovuto essere spazio aperto anche ai giochi dei bambini è letteralmente ricoperta di ogni genere di rifiuti, senza che nessuno da palazzo San Giorgio muova un solo dito. Tantissime le siringhe ritrovate fra le erbacce, segno evidente che il luogo è diventato punto di riferimento per i tossicodipendenti, elemento che desta ancora più preoccupazione per le famiglie che temono per i propri figli” – avanza la nota.

“L’Amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà – dice ancora Occhipinti – invece di perdere tempo a preoccuparsi di presunti saluti fascisti in Consiglio comunale, farebbe molto meglio ad occuparsi della città e delle sue zone più degradate. Il programma del Sindaco non risulta attuato in nessuna parte, quando ormai si è alla conclusione del suo mandato. Le periferie che avrebbero dovuto avere una grande attenzione, almeno secondo gli slogan da campagna elettorale, versano in una situazione di degrado inconcepibile per una Città che si dice Metropolitana. Chiediamo – conclude Occhipinti – interventi immediati sul territorio di Ciccarello che possano ripristinare al più presto le condizioni minime di vivibilità”.