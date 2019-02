Controlli settimanali a Crotone: dieci arresti, tre denunce e due segnalazioni

Dal bilancio dei servizi svolti nel corso della settimana dagli uomini della Questura di Crotone, la somma delle attività registra una decina di persone finite in arresto, in particolare in relazione alla operazione definita “Ora di Punta” (LEGGI); mentre altre tre sono state deferite e due segnalate come per assunzione di stupefacenti.

Controllate in tutto, poi, 32 persone sottoposte a misure di sicurezza ed identificate altre 550, di cui 25 extracomunitarie; sottoposti a verifica 253 veicoli (anche con il sistema Mercurio) con 22 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Infine 11 le perquisizioni e 3 i fermi penali ed amministrativi; 4 persone sono state accompagnate in ufficio per identificazione; emesso un ordine di espulsione da parte del Questore ed effettuati tre controlli amministrativi ad esercizi pubblici.

Nello specifico la Squadra Volanti ha deferito il 28 gennaio scorso, un 36enne rumeno, T.F. per resistenza violenza e minaccia a pubblico ufficiale, mentre il Personale della Divisione Polizia Anticrimine ha deferito per inosservanza del provvedimento dell’Autorità, un 30enne crotonese F.F., sottoposto agli obblighi della Sorveglianza Speciale insieme a M.A., afghano di 25 anni residente a Crotone, colpito da provvedimento di rimpatrio e foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Imperia, con l’obbligo di presentazione presso l’Ufficio Immigrazione.

Ieri sera a conclusione delle attività settimanali il personale della Volanti ha deferito un 36 enne, P.N., per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.