Gerocarne. Armi e munizioni nascoste nel camino, altre anche in un’edicola votiva

È scattata all’alba di oggi una vasta operazione di rastrellamento nelle campagne della frazione Marolacco di Gerocarne, nel vibonese.

I Carabinieri della Stazione di Arena insieme i colleghi dei Cacciatori di “Calabria”, delle Unità Cinofile di Vibo Valentia, delle Sezioni Operativa e Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, e delle Stazioni di Vazzano, San Nicola da Crissa, Fabrizia, Dinami, Nardodipace, hanno letteralmente passato al setaccio la zona alla ricerca soprattutto di armi, munizioni ed esplosivi.

Diverse le ore di lavoro che hanno dato però i loro frutti quando in due siti diversi, ma comunque vicinissimi tra di loro e alla Strada Provinciale che collega la frazione ad altri centri abitati, sono tati scoperti un fucile doppietta calibro 12 con la matricola abrasa e 100 cartucce di varie marche, a palla e pallettoni, sempre per fucile.

Il tutto era ben nascosto in un vecchio camino e in un sottoscala di un casolare abbandonato. Le ricerche sono state allargate anche ad una vicina edicola votiva, dove in effetti i carabinieri vi hanno trovato altre 50 cartucce per fucile (sia a palla che a pallettoni) e 70 per pistola. Il tutto, in ottimo stato di conservazione, è stato ovviamente sequestrato.