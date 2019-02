Incendio in un sottotetto a Nocera, danni ma nessun ferito

Un incendio si è sviluppato in un sottotetto di circa 150 metri quadri di uno stabile su due livelli appartenente allo stesso nucleo familiare, in località Maletta a Nocera Terinese.

Il rogo ha danneggiato una struttura in legno e laterizi adibito a ripostiglio e dispensa per le conserve ma non ha provocato alcun ferito.

Le fiamme hanno infatti distrutto il materiale all'interno, l’intervento dei vigili del fuoco ha però evitato il propagarsi alla struttura e agli appartamenti sottostanti.

Alla base dell’incendio probabilmente il malfunzionamento di una caldaia installata nel sottotetto.

La famiglia che si trovava dentro l’abitazione al momento del rogo si è accorta di quanto stava accadendo, ed è uscita dallo stabile in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia.