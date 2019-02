Corre a forte velocità da ubriaco e si schianta contro muro di protezione a Longobardi. Denunciato

Un giovane di Longobardi, F. R. 34enne, si è schiantato contro un muro di protezione sulla statale 18 all’altezza del bivio di Longobardi rimanendo fortunatamente illeso. Nulla di strano, se non fosse che il giovane, portato in ospedale per fare accertamenti, è stato trovato con un tasso alcolemico di quasi il doppio rispetto al limite.

Il giovane, una volta smaltita la sbornia, è stato portato nei locali della Stazione di Vibo Marina dove è stato denunciato alla Procura di Vibo Valentia per guida in stato di ebrezza e per questo gli è stata ritirata la patente di guida rischiando la sospensione fino ad un anno.