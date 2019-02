Pallavolo. Serie C: la Provolley impegnata sul campo del Diamante

Sarà un fine settimana molto impegnativa per la Provolley che sabato sarà impegnata sul campo del Diamante, squadra che in questo momento è al secondo posto in classifica del campionato di serie C. I ragazzi di mister Celico dopo la vittoria di domenica scorsa contro Lamezia hanno lavorato in un clima di grande tranquillità e affronteranno questa trasferta con la testa libera, ma con la consapevolezza di avere tutte le possibilità per portare a casa qualche punto importante. È chiaro che ci vorrà una prestazione sopra le righe, ognuno dovrà dare il massimo e sperare magari in una giornata non proprio positiva del Diamante che a questo punto della stagione mira chiaramente al salto di categoria. Non scenderà in campo invece la squadra della Prima divisione, che osserverà il turno di riposo e tornerà a giocare nel prossimo fine settimana.

“Sappiamo di dover affrontare una gara molto difficile - commenta mister Celico - su un campo ostico ma cercheremo di rendere la vita difficile ad una delle formazioni più attrezzate di questo torneo. Sono gare che non hanno bisogno di essere caricate più di tanto, visto che gli stimoli sono automatici. Daremo tutto nella speranza di raccogliere un risultato positivo”.

Intanto, oltre ai campionati, ci sono altre soddisfazioni che riguardano la società pitagorica del presidente Gaetano Riga.

Fabio Devona, classe 2004, è stato tra i protagonisti assoluti con la maglia della Rappresentativa Territoriale di Calabria Centro guidata dai Mister Alessandro Cittadino e Salvatore Celico alla prima tappa maschile del Trofeo delle Provincie. La squadra di Devona e Celico si è imposta contro la Rappresentativa Territoriale di Cosenza per 2-1 e con quella di Reggio Calabria per 2-0. Devona è stato giudicato uno dei migliori atleti in assoluto della tappa.