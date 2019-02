Nasconde l’eroina tra la vegetazione di un agrumeto, scoperto ed arrestato giovane cassanese

I militari della Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro hanno arrestato nel pomeriggio di ieri un 26enne cassanese, M.P. le sue iniziali, per detenzione illecita di eroina.

Durante un servizio di osservazione, una pattuglia di Carabinieri della Tenenza di Cassano all’Ionio ha notato un giovane cassanese che con fare sospetto si addentrava all’interno di un agrumeto sito in contrada Garda e dopo aver cercato fra gli arbusti nella fitta vegetazione, tirava fuori una confezione e la nascondeva velocemente sotto i vestiti.

I militari hanno così raggiunto il giovane per un più accurato controllo ma al loro arrivo il 26enne è fuggito tentando di disfarsi del pacco ma è stato raggiunto e bloccato. Altri militari hanno intanto recuperato il “bottino” scoprendo che all’interno si trovava dell’eroina purissima confezionata in delle buste di cellophane, per un peso di 20 grammi, nonché un bilancino di precisione, che sarebbe dovuto servire per la successiva pesatura e divisione della sostanza in dosi.

Il 26enne, incensurato, è stato quindi accompagnato in caserma, dove sulla base degli elementi raccolti e d’intesa con il Sostituto Procuratore di turno della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Dott. Eugenio Facciolla, è stato dichiarato in stato d’arresto e ristretto presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione dell’A.G.