Rapina anziana in casa sua, ma perde un documento d’identità: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, a conclusione di una serrata attività di indagine, personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della Misura della Custodia Cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura, nei confronti di G.D.V., 40enne di Cosenza, per rapina e violazione di domicilio.

I FATTI | La rapina è avvenuta lo scorso 22 dicembre, in un condominio di Piazza Zumbini. Uno sconosciuto si era introdotto nell’abitazione di un’anziana e dopo averla strattonata e minacciata le aveva sottratto il denaro custodito in casa, calandosi subito dopo dal terzo piano dello stabile grazie a una tenda in stoffa e dandosi infine alla fuga.

Gli accertamenti della Squadra Mobile sono partiti dal rinvenimento, sul solaio dell’atrio esterno del condominio, di un documento di identità appartenente ad un noto pregiudicato cosentino e sono proseguiti attraverso l’acquisizione di tutti i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona.

In effetti dalle immagini acquisite emergeva inconfutabilmente come l’uomo che si era dato alla fuga fosse proprio il pregiudicato intestatario del documento di identità rinvenuto.

Le fonti di prova sono state raccolte e compendiate in un’informativa di reato alla Procura della Repubblica, guidata da Mario Spagnuolo, che dopo averle attentamente valutate ha richiesto ed ottenuto al Giudice per le Indagini Preliminari un provvedimento di applicazione di misura cautelare in carcere.