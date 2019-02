Vertenza Abramo. Flaica-Cub: noi assenti in Comune, disposti a tavolo romano

L'Abramo Customer a Crotone

Dopo l’incontro di mercoledì scorso tra l’amministrazione comunale di Crotone, le varie organizzazioni sindacali e la società Abramo (LEGGI), per discutere in particolare della vertenza apertasi nell’azienda di call center dopo il mancato rinnovo dei contratti a circa 200 lavoratori (LEGGI), si registra la presa di posizione anche della segreteria provinciale pitagorica della Flaica-Uniti Cub.

La Sigla sostiene che dopo aver letto quanto affermato nell’occasione dal sindaco Ugo Pugliese, che ha invitato nella fattispecie a “fare squadra” per portare la vicenda Abramo fino a Roma, ovvero davanti al Governo nazionale, ha voluto puntualizzare quella che per il sindacato sarebbe una “contradizione” considerato la mancata presenza alla riunione proprio del CUB, prima Sigla coinvolta a livello nazionale nelle vicende dei call center, nello specifico in quella di Alma Viva.

Ciononostante lo stesso Cub, insieme alla Flaica della provincia crotonese manifesta la sua disponibilità ad un eventuale tavolo nella sede capitolina.