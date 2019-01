Il Comune di Villapiana a Casa Sanremo

STEFANIA CELESTE

L’Amministrazione Comunale di Villapiana, su impulso dell’Assessore al Turismo Stefania Celeste, ha inteso patrocinare e sostenere la presenza di alcuni giovani professionisti di Villapiana che con la loro arte creativa appartenente al mondo del beverage delizieranno i tanti protagonisti ospiti e artisti della dodicesima edizione di Casa Sanremo, vero punto di ritrovo e dietro le quinte del celebre Festival della Musica Italiana.

Per 5 giorni 15 ragazzi, sotto la guida di Giovanni Campisano, giovane imprenditore villapianese promotore del loro talento presso la Flair Proof Association, proporranno in terra ligure cocktail ed aperitivi realizzati e accompagnati da prodotti tipici della Calabria e dell’Alto Ionio.

Flair Proof Association è una realtà da tempo specializzata nella formazione dir barman basic, american bartender, workingflair ed exhibitionflair in Calabria forte dell’esperienza di Andrea Campana, Natale Brunetti e Giovanni De Marco,

L’Assessore Stefania Celeste, in merito all’iniziativa, giunta al secondo anno, ha dichiarato: “Questa iniziativa ha una duplice finalità: da una parte supporta i giovani professionisti locali, permettendo loro di vivere un momento di crescita e di visibilità in un contesto nazionale e internazionale. Sotto un secondo profilo invece la presenza di un’iniziativa patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Villapiana a Sanremo rappresenta, senza ombra di dubbio, una grande vetrina di promozione turistica, idonea a proporre le eccellenze del territorio. In occasione dell’evento il Comune di Villapiana produrrà del materiale promozionale e attrattivo, una serie di sottobicchieri ad edizione limitata in stile vintage disponibili solo in durante il Festival della Canzone Italiana. Con l’occasione Casa Sanremo diventerà un luogo in cui giornalisti, artisti e amanti della musica potranno trovare un invito a scoprire Villapiana e le sue bellezze”.