Parcheggi per universitari: l’Amc offre gratuitamente il Musofalo

COMPLESSO MONUMENTALE SAN GIOVANNI

I corsi di specializzazione per professioni legali al Complesso Monumentale del San Giovanni sono partiti a pieno regime. Dinanzi l’esigenza, recepita e comunicata dal consigliere Manuela Costanzo, di agevolare il parcheggio degli studenti in centro, l’Amministrazione Comunale si è subito attivata per trovare soluzione.

Immediata la risposta dei vertici dell’Amc, l’azienda municipalizzata che gestisce nel capoluogo il trasporto pubblico e diverse aree di parcheggio.

Il direttore generale, Marco Correggia, e l’amministratore unico, Giorgio Margiotta, hanno messo a disposizione il Musofalo, che già poteva essere utilizzato dagli studenti a prezzo convenzionato.

Ora gli universitari potranno parcheggiare gratuitamente e comodamente le proprie vetture e utilizzare la navetta per accedere in centro. Il servizio è già attivo. L’Azienda ricorda che il servizio navetta è previsto sino alle ore 14.