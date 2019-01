Influenza verso il picco. Calabria tra le regioni più colpite

Umbria, le Marche, l'Abruzzo, la Campania, la Calabria e la Provincia Autonoma di Trento. Sono le province più colpite dall’influenza che ha già costretto a letto più di 3 milioni e 600mila italiani dall’inizio della stagione. Tuttavia, stando al bollettino settimanale di sorveglianza epidemiologica Influnet, a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, "siamo in prossimità del picco epidemico stagionale". Casi dunque in amento in Italia, dove già la scosa settimana il virus ha fatto ammalare 725mila di italiani.

Così nella quarta settimana del 2019, il livello di incidenza, nel bel paese, è stato di circa 12 casi per mille assistiti, in particolare nella fascia di età pediatrica: sotto i cinque anni, infatti, l'incidenza è passata da 28 casi a 37 casi per mille assistiti nell'ultima settimana.

E salgono a 39 le persone decedute da ottobre ad oggi a causa dell'influenza, mentre 191 sono state quelle ricoverate in terapia intensiva, tra cui anche 4 donne in gravidanza. La maggior parte di decessi e casi gravi si è verificato in soggetti di età pari o superiore a 50 anni, e l'84% dei casi risultava non vaccinato. Nel 77% dei casi gravi e nell'82% dei deceduti era presente almeno una condizione di rischio preesistente, come diabete, tumori, malattie cardiovascolari, respiratorie o obesità.