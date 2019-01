Governo stanzia 12 milioni di euro per le Province calabresi. Ma a Vibo arrivano le briciole

Il Governo ha approvato il decreto di riparto di 3,75 miliardi destinati alle Province delle regioni a Statuto ordinario per l’elaborazione di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso l’intesa sul decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ripartisce le risorse messe a disposizione in legge di Bilancio 2019 per la manutenzione affidata alle province.

Così in Calabria arriveranno fondi per 250 milioni all’anno dal 2019 al 2033, a valere sul fondo investimenti per gli enti territoriali. E saranno così ripartiti: alla Provincia di Cosenza andranno 6.2280.621,70 euro all’anno, alla Provincia di Catanzaro 2.238.908,70 euro a quella di Crotone 3.210.302,88 euro e alla provincia di Vibo Valentia 306.837,38 euro.

Amareggiato il senatore di Forza Italia, nonché coordinatore provinciale del partito vibonese, Giuseppe Mangialavori. “Purtroppo – afferma il parlamentare –, solo ora veniamo a sapere che la Provincia di Vibo, a causa delle nuove modalità di riparto dei fondi, otterrà la misera somma di 300mila euro per gli anni che vanno dal 2019 al 2033. È opportuno ricordare che si tratta di fondi destinati alle strade e alle scuole. Non ci vuole molto a capire che, con questo mini-finanziamento, l’ente vibonese non solo non potrà realizzare alcun intervento, ma vedrà compromessa la sua stessa capacità di sopravvivenza”.