Crotone. Pubblicato l’albo degli operatori economici sul sito dell’ente comunale

L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Crotone, Leo Pedace informa che sul sito dell’ente, è stato pubblicato l’Albo per l'individuazione di operatori economici per l'affidamento di beni e servizi.

L’elenco fornitori è organizzato nelle categorie merceologiche per settore di beni e servizi ed è suddiviso in tre fasce di importo che verranno consultati per ciascuna procedura mediante l’applicazione del principio di rotazione.

Tale adempimento si pone a conclusione dell’iter già intrapreso dall’amministrazione comunale di semplificare le procedure di gara. Il Comune di Crotone ha già istituito l’Albo delle imprese per l’affidamento dei lavori pubblici fino a un milione di euro e l’Albo di operatori economici per il conferimento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a centomila euro.

“Possiamo affermare, pertanto, che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avverranno nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, pubblicità e rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi”.