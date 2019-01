Controlli a Corigliano: quattro arresti, una denuncia e due segnalazioni

Quattro arresti, una denuncia e due segnalazioni per uso di droga. È il bilancio delle attività disposte dal Questore di Cosenza per la prevenzione e la repressione dei reati predatori ed eseguiti dal personale della Polizia di Stato.

Gli agenti hanno organizzato cinque posti di controllo nell’area urbana arrivando a denunciare una persona; controllandone altre 280 oltre che 123 veicoli.

Effettuate poi 13 perquisizioni; segnalate due persone, verificate una novantina sottoposte agli obblighi di legge; ritrovato anche un veicolo rubato.

In questo contesto, personale della Polizia Giudiziaria di Corigliano-Rossano è stato contattato da un cittadino che denunciava la presenza di alcune persone all’interno di una sua abitazione in campagna.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno sorpreso all’interno due soggetti, poi identificati in un 56enne, M.A., ed un 35ebbe, E.H.: dopo aver divelto la porta d’ingresso, stavano rubando alcuni infissi e alcuni attrezzi da lavoro. Visti gli elementi raccolti, i due sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato.

Personale delle Volanti, invece, ha effettuato dei controlli del territorio nel corso dei quali due persone: R.M. di 57 anni e D.E.R. di 53, sono stati arrestati, il primo per inosservanza agli obblighi di legge relativi alla sua sottoposizione alla sorveglianza speciale ed il secondo - già ai domiciliari - per evasione.