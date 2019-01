Auto a fuoco a Catanzaro: la causa è dolosa, avviate le indagini

È doloso l’incendio che ieri notte ha distrutto la parte anteriore di una Ford Fiesta in via delle Orchidee a Catanzaro. Il rogo è stato appiccato sull’auto che era parcheggiata in un cortile privato nei pressi dell’abitazione della proprietaria. Non si registrano danni a persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro che hanno domato le fiamme. Al termine delle operazioni di spegnimento, durante le verifiche effettuate dal personale dei pompieri sono stati trovati elementi utili che escludono le cause accidentali. Per questo motivo la Polizia di stato, arrivata sul posto, ha avviato le indagini.