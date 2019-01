Isola. Denunciato per furto di legna nella pineta di Sovereto

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali di Crotone per furto di legna. I militari hanno individuato uno dei responsabili di un furto avvenuto nei giorni scorsi nella pineta di Sovereto a Isola Capo Rizzuto.

La legna, proveniente da un abbattimento abusivo di alberi di pino, era stata già sequestrata. Da diversi giorni i militari erano sulle tracce di chi, senza alcuna autorizzazione, aveva tagliato gli alberi e rubato il materiale da ardere.

Quasi due settimane fa erano stati scoperti e arrestati in flagranza di reato due uomini mentre depezzavano alberi abbattuti illegalmente (LEGGI) . I controlli, tuttavia, erano proseguiti per evitare, o almeno contenere, ulteriori furti.

Grazie alle indagini è stato così individuato uno dei presunti responsabili, un operaio isolitano di 47 anni, con precedenti proprio per furto di legna, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica per furto aggravato e violazione dei sigilli oltre che concorso di persona nel reato e favoreggiamento, non avendo voluto rivelare il nome dell’altra persona coinvolta.