Polizia, Gabrielli in visita a Crotone annuncia potenziamento personale

Nel primo pomeriggio di oggi, il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, si è recato in visita alla Questura di Crotone, ove ha incontrato il Questore della Provincia di Crotone, Dott. Massimo Gambino, tutti i Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato della provincia, il personale, anche civile, nonché le organizzazioni sindacali.

Nel corso dell’incontro il Capo della Polizia ha espresso profondo ringraziamento a tutto il personale in servizio per l’impegno profuso in un territorio particolarmente difficile come quello della provincia di Crotone, congratulandosi con tutto il personale della Questura per i lusinghieri risultati ottenuti sia sul fronte della prevenzione e repressione dei reati che su quello attinente alla gestione dell’ordine e la sicurezza pubblica.

Particolare attenzione è stata poi dedicata alla logistica. Il Capo della Polizia ha, inoltre, assicurato, nell’ottica di un ripianamento dell’organico dell’intera Polizia di Stato, un incremento del personale della Questura che, nei prossimi anni, vedrà un forte potenziamento. All’incontro erano altresì presenti rappresentanti dell’ANPS per cementare il sentimento di appartenenza all’Istituzione.

Dopo l’incontro si è recato a visitare il sito ove dovrebbe sorgere la nuova struttura che ospiterà la Questura e la Sezione Polizia Stradale.