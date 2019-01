Tentato furto in abitazione, denunciati 4 studenti nel cosentino

I carabinieri hanno denunciato quattro giovanissimi studenti, di cui due minorenni, per furto aggravato in abitazione.

I fatti risalgono alle ore 17:00 circa di oggi quando i militari hanno notato la luce accesa al primo piano di un’abitazione estiva all’interno del parco “Il Fortino” di Praia a Mare. Insospettiti, i Carabinieri hanno effettuato un controllo più accurato notando uscire dall’abitazione quattro giovani con zaini in spalla che, alla vista dei militari, si sono dati alla fuga nelle zone di campagna limitrofe.

Bloccati poco dopo, i quattro ragazzi, tutti studenti di scuola superiore, sono stati perquisiti con esito negativo e nei loro zaini vi erano solo i libri di scuola. Gli operanti, a quel punto, hanno proceduto a effettuare controlli più accurati all’interno dell’abitazione verificando, nonostante tutti gli ambienti fossero stati posti a soqquadro, che non era stato asportato nulla e che vi erano solo segni di effrazione su una finestra dell’appartamento, verosimilmente utilizzata dai quattro giovani per accedere all’interno dell’abitazione.

Condotti in Caserma sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato in concorso e, i due minorenni, affidati ai propri genitori.