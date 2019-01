Incurante dei domiciliari evade, brucia l’auto del padre e se ne va a compare le sigarette

I Carabinieri di Francica sono intervenuti nei pressi di una abitazione rurale nelle vicinanze del centro dove da qualche mese un 36enne, L.G., era ristretto ai domiciliari.

Nelle adiacenze della casa, infatti, era stata incendiata la vettura del padre con cui l’uomo convive.

Scandagliate le immagini delle telecamere presenti lungo la strada i militari hanno riconosciuto, senza dubbio, il 36enne come l’autore materiale dell’incendio doloso.

Immediatamente raggiunta l’abitazione i Carabinieri non l’hanno trovato in casa, ma poco dopo in giro per le strade del paese dove stava acquistando delle sigarette.

Inevitabile per lui l’arresto per evasione. Il 36enne è stato così rimesso ai domiciliari in attesa di giudizio di convalida che si terrà nella mattinata di domani presso il Tribunale di Vibo Valentia.