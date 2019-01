Paura a Cropani: incendio in appartamento, proprietaria intossicata

Oggi una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta in località “Cuturella” nel Comune di Cropani per un incendio abitazione. Interessato dal rogo il locale cucina. Ad innescare l’incendio alcune faville che, sprigionate dal fuoco acceso nel camino, hanno coinvolto un divanetto posto nelle vicinanze andato completamente distrutto. Danneggiati in modo parziale alcuni pensili del locale ed annerimento delle pareti dovuto al fumo denso.

Al momento dell’incendio nell’appartamento la proprietaria una donna di 56 anni che nel tentativo di attenuare le fiamme, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, rimaneva lievemente intossicata dal fumo. La stessa, presa in cura dal personale del Suem 118 per i controlli ed accertamenti di competenza, era comunque cosciente e non ha riportato ferite. L’intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio evitando il propagarsi delle fiamme all’intera abitazione.