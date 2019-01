Vertenza Abramo Sindaco convoca sindacati e società: chiesto confronto col Governo

Il primo cittadino di Crotone, Ugo Pugliese ha convocato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali provinciali e regionali ed i vertici della società Abramo.

Erano presenti alla Casa comunale la consigliera regionale Flora Sculco, l'assessore comunale alle Attività Produttive Sabrina Gentile, il presidente di Confindustria Crotone Michele Lucente.

Obiettivo è portare la questione all’attenzione dell'esecutivo guidato da Conte e per il ministro per lo Sviluppo Economico e vice premier Luigi Di Maio. Per la società "Abramo" erano presenti il vice presidente Antonio Abramo, il responsabile amministrativo Giovanni Pipita, il site manager Massimo Labonia.

Presenti per le organizzazioni sindacali i segretari provinciali di Cgil Raffaele Falbo, per la Cisl Francesco Mingrone, per la Uil Fabio Tomaino, e inoltre Raffaele Mamoliti (Area Vasta Cgil), Enzo Scalese (Cgil), Daniele Carchidi (Slc- Cgil), Francesco Canino (Cisl Fistel), Fabio Guerriero e Giovanni Casiere (Uil Com).

"Questa città non può permettersi di perdere neanche un posto di lavoro. Quanto sta avvenendo presso l'Abramo è un segnale preoccupante che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare. E' necessaria una interlocuzione con il Ministero e con il Governo” - ha detto il sindaco Ugo Pugliese in apertura dell'incontro.

"L'azienda, - ha sottolineato il primo cittadino - è una ricorsa economica e professionale irrinunciabile, e che anzi va tutelata e difesa."

Il sindaco non ha nascosto ai presenti le difficoltà di dialogo con il Governo, difficoltà che si è presentata anche nella gestione di altri temi e problematiche del territorio. Il Governo ed il ministero guidato da Di Maio sono le uniche sedi in cui il problema può essere discusso, gestito e risolto, ed è per questo che tutti i presenti hanno auspicato il superamento di divisioni anche a livello di rappresentanza parlamentare sul territorio.

La società da parte sua ha evidenziato le difficoltà dovute sia alla crisi del settore sia all'applicazione del decreto dignità. I committenti, purtroppo, preferiscono esternalizzare all'estero, penalizzando così le aziende italiane e in particolar modo quelle del sud. I costi elevati inoltre non consentono di riassumere e neanche stabilizzare il personale.

“La comunità di intenti, tra parti datoriali e sindacali, - ha ricordato nel corso del suo intervento Michele Lucente - ha già in passato prodotto risultati importanti per il territorio, ed è per questo che si deve necessariamente fare squadra”.

Dello stesso avviso anche la consigliera regionale Flora Sculco che ha ribadito la “disponibilità in sede regionale per sostenere questa difficile ma importante battaglia che deve vedere tutti uniti per difendere i posti di lavoro e per rilanciare l'attività di un'azienda che negli anni ha dimostrato solidità e serietà”.

Il sindaco Pugliese ha intanto coinvolto l'Anci regionale in considerazione del fatto che la Calabria rappresenta uno dei poli più importanti nel settore dei call center. Il tavolo che resterà permanente si è determinato nella necessità di un confronto immediato con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Governo, ed è per questo che il sindaco chiederà al Prefetto la convocazione di un tavolo di confronto con tutti gli attori coinvolti.