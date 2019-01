Aggredisce gli agenti che vogliono controllarlo, arrestato

La segnalazione di un cittadino che denunciava un presunto episodio di maltrattamento di animali ha fatto sì che gli agenti del commissariato di Siderno, nel reggino, intervenissero in via della cittadina fermando un 50enne del posto che teneva in braccio un cane legato al collo con una corda.

I poliziotti, avvicinatisi, gli hanno chiesto di fornire i documenti ma è stato in quel momento che l’uomo ha iniziato ad agitarsi, opponendo resistenza ed aggredendo fisicamente gli agenti, tanto da costringerli ad ammanettarlo.

Accompagnato in Commissariato è stato identificato compiutamente e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, rifiuto di indicazioni sulla propria identità e maltrattamento di animali.

Il cane, che non aveva alcun segno di riconoscimento o chip, dopo degli accertamenti sanitari, è stato affidato ad un’associazione di Bovalino che si occupa di animali randagi.