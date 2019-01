Borghi della Lettura: Orsomarso primo comune della Calabria

Continua l’opera del sindaco di Orsomarso, Antonio De Caprio, di promuovere e incentivare con nuove iniziative il turismo e lo sviluppo culturale nel suggestivo borgo dell’Alto Tirreno cosentino, incastonato nell’area del Parco Nazionale del Pollino.

Questa volta, il primo cittadino di Orsomarso, insieme alla sua Giunta ha fatto aderire il proprio comune all’interno di uno dei nuovi circuiti tematici che operano con successo in ambito nazionale e internazionale.

Da qualche giorno, infatti, Orsomarso può fregiarsi di essere il primo comune in Calabria a rientrare nel network culturale Borghi della Lettura, ideato dal project coordinator Roberto Colella e promosso dal Centro Studi Storici e Sociali Fusco di Campobasso.

Presto, per come richiede anche l’adesione al circuito, cui hanno aderito decine di amministrazioni comunali sparse lungo tutto il territorio nazionale, dopo aver adottato un autore di opere letterarie, saranno programmate una serie di iniziative culturali per tutto l’anno in corso, che vedranno coinvolte le scuole e le associazioni locali, al fine di promuovere il piacere della lettura, attraverso cui valorizzare e promuovere la tutela del proprio patrimonio storico, artistico e letterario.

Obiettivo prioritario, di cui beneficeranno anche i tanti turisti che già frequentano il borgo della Valle dell’Argentino, cui si aggiungeranno quelli che sono attratti dal valore aggiunto di appartenere al network Borghi della Lettura, è quello di far accrescere la conoscenza dei beni culturali presenti a Orsomarso.

Patrizio Roversi, noto conduttore televisivo, che di viaggi e turismo se ne intende, è l’ambasciatore dei Borghi della Lettura.

Tra gli obiettivi del network rientrano: la condivisione della lettura nelle scuole; l’organizzazione e la promozione di workshop con editori e autori dei Borghi della Lettura; la realizzazione di laboratori di lettura e scrittura creativa; l’avvio di concorsi letterari; il consolidamento di rapporti di scambio e collaborazione con associazioni, enti e istituzioni culturali attive sul territorio nazionale; la costituzione di patti di amicizia con istituti scolastici di altre realtà che hanno aderito al network; visite guidate e giornate a tema all’interno del borgo.

“Oggi, il viaggiatore richiede sempre maggiori stimoli e di conoscere tutti gli ambiti che caratterizzano il luogo che frequentano - ha dichiarato il sindaco Antonio De Caprio -. Aderendo al network Borghi della Lettura, presentato dall’esperto di marketing territoriale Valerio Caparelli, abbiamo aggiunto un altro elemento di attrazione alla già ricca offerta che può proporre Orsomarso. Adesso, per i nostri turisti, insieme alle bellezze naturalistiche e storico-architettoniche, a quelle culturali e religiose, alle tradizioni artigianali e alle specialità enogastronomiche, aggiungiamo la possibilità di godere dei luoghi e dell’ospitalità del nostro borgo con il piacere della lettura e la conoscenza di un sapere che offrirà a chi opera nel nostro territorio di innescare un indotto economico virtuoso e di elevare il livello culturale e sociale di chi vi abita”.

Obiettivo principale di questo interessante progetto, oltre a dare nuovo input e nuove idee di viaggio ai turisti che possono scoprire realtà fino a quel momento sconosciute, è quello di valorizzare il patrimonio culturale dei luoghi che vi aderiscono e di dar vita sul posto a un turismo tematico che possa soddisfare gli interessi e le esigenze di tutti coloro che amano e desiderano andare alla scoperta di libri.