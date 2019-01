Riqualificazione a Gioia Tauro: soddisfazione del Prefetto di Reggio

Importante intervento di riqualificazione nel quartiere Ciambra di Gioia Tauro dove sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della via principale di quell’area.

"La Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Gioia Tauro - si legge in una nota della Prefettura di Reggio - tiene fede così agli impegni assunti nel corso dei numerosi tavoli istituzionali tenutisi presso il Palazzo del Governo, su impulso del Prefetto Michele di Bari, per rimuovere le condizioni di degrado del quartiere e garantire condizioni di vivibilità ai residenti, tra i quali anche circa 160 minori.

Si tratta di un ulteriore tassello nel generale programma di risanamento, frutto dell’azione convergente delle tante Istituzioni coinvolte tra le quali, oltre al Comune, la Regione Calabria, la Città Metropolitana, il Garante per l’Infanzia e l’adolescenza e l’ATERP".

Soddisfazione è stata espressa dal Prefetto per quanto sin qui raggiunto.

"È necessario comunque proseguire lungo il percorso intrapreso – ha sottolineato di Bari - per eliminare radicalmente situazioni di emarginazione e assicurare condizioni di eguaglianza sociale e di dignità umana, diritti inviolabili, costituzionalmente protetti”.