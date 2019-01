Controlli: sequestri e sanzioni dei carabinieri nel vibonese

Proseguono senza sosta, dall’inizio dell’anno, i controlli straordinari del territorio nel comune di San Gregorio d’Ippona ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia.

Sin dalle prime ore dell’alba infatti, numerosi equipaggi dei Carabinieri, a bordo delle note autovetture comunemente denominate “gazzelle”, sono scesi in strada per controllare il piccolo centro rurale del vibonese da tempo oggetto di ripetuti reati ed illeciti amministrativi.

Nel corso delle operazioni sono state identificate 40 persone; controllati complessivamente 28 veicoli; elevate 13 sanzioni amministrative al codice della strada per un totale di 2.600 euro di verbali; sequestrati 2 veicoli privi di copertura assicurativa; ritirata una carta di circolazione; perquisiti 3 veicoli e 2 abitazioni.

In particolare, durante la perquisizione di uno dei due immobili, di proprietà di soggetto noto da tempo alle forze dell’ordine, all’interno del giardino della casa è stato rinvenuto una specie di cimitero di veicoli abbandonati. I mezzi, tutti sequestrati, sono stati affidati in attesa dello smaltimento da parte della ditta incaricata comportando l’elevazione al trasgressore di una ammenda di 5000 euro circa per le violazioni alle leggi speciali in materia di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.